Депутаты Госдумы одобрили инициативу по облегченному увольнению банковских специалистов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил NEWS.ru о скором появлении закона, позволяющего увольнять недобросовестных банковских работников по упрощенной схеме. По его словам, это инициатива финансово-кредитных организаций.

«У нас бывают ситуации, когда банки сами обращаются с жалобами, что работники нарушают правила работы с клиентами. К сожалению, такое бывает иногда даже в корыстных интересах, а его уволить невозможно по действующему законодательству», — рассказал депутат.

Юрист Мария Яковлева ранее сообщила, что работник при увольнении имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Сумма выплаты определяется исходя из среднего заработка сотрудника. Кроме того, при сокращении штата или ликвидации компании работнику может полагаться выходное пособие.