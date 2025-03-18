Депутат Жуков указал на стойкость российского бизнеса в условиях санкций

Российский бизнес демонстрирует положительные результаты за последние годы, что отражается в росте ВВП страны. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, предсказывать будущее российского бизнеса сложно из-за неопределенности ситуации с санкциями. Хотя некоторые соглашения внушают надежду на снятие ограничений, существуют опасения введения новых, более строгих.

«Вроде бы некоторые договоренности позволяют надеяться на то, что санкции будут отменены, а с другой стороны, нас пугают еще более жесткими санкциями», — заявил парламентарий.

Тем не менее, Жуков выразил уверенность, что при государственной поддержке российский бизнес сможет успешно продолжать свою деятельность независимо от внешних обстоятельств.