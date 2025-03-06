Депутат Вторыгина выступила против продажи игрушечных гробов для детей

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Елена Вторыгина в беседе с «Ридусом» призвала запретить в России продажу кукол Monster High, в комплекте с которыми можно найти игрушечный гроб.
Депутат подчеркнула, что игрушки должны способствовать развитию ребенка, а не вредить его психике. Она отметила, что множество товаров на прилавках вызывают стыд, упомянув не только игрушечные гробы, но и товары на тему семьи.
В свою очередь парламентарий Алексей Говырин обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High и оценить их безопасность для детской психики. Он опасается, что эти куклы могут вызывать у детей агрессию или страх.
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