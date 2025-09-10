Депутат Ветров предложил запретить движение СИМ вблизи социальных объектов

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о полном ограничении движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом со школами, детскими садами, поликлиниками и другими учреждениями для детей. Он направил соответствующее обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову. С копией документа ознакомился RT .

Ветров подчеркнул, что электросамокаты продолжают быть одной из основных проблем на дорогах и тротуарах в российских городах.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений», — указано в обращении.

Также предложено рассмотреть запрет на расположение парковочных зон и аренду СИМ вблизи этих объектов.