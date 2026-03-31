Депутат Ветров предложил внедрить систему обучения и тестирования для пользователей электросамокатов

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил в беседе с RT внедрить систему обучения и тестирования для пользователей электросамокатов. Это поможет повысить безопасность на дорогах.

Ветров подчеркнул, что кикшеринг по-прежнему опасен для жителей крупных городов, особенно в Москве. Миллионы пользователей, не знающих ПДД, получат доступ к потенциально травмоопасному средству передвижения.

«Можно еще смело добавить тысячи граждан, которые впервые встанут за руль этих самокатов без малейших навыков и знаний», — заявил депутат.

Он также отметил, что простую систему обучения можно вшить в электронные сервисы проката. Без прохождения обязательной инструкции и тестирования пользователи не смогут начать движение. Кроме того, возможна рейтинговая система для добросовестных пользователей.

Ранее сообщалось, что прокат электросамокатов и велосипедов в Москве заработает со среды, 1 апреля.