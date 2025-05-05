Депутат Ветров предложил сделать все автомобили каршеринга одного цвета

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров обратился к министру транспорта с предложением ввести единый цвет для машин каршеринга. Это нужно для обозначения таких автомобилей на дороге, написал RT.
По мнению депутата, каршеринг популярен среди молодых людей, у которых нет своих машин и достаточного опыта вождения. Из-за этого каршеринговые авто представляют повышенную опасность на дорогах.
Чтобы повысить безопасность, Ветров предложил увеличить минимальный возраст водителей каршеринга до 20 лет и установить минимальный стаж вождения в два года. Кроме того, он хочет, чтобы машины каршеринга были одного цвета.
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