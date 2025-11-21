Депутат Ветров предложил сделать дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов

Депутат Михаил Ветров выдвинул инициативу о введении новых мер поддержки для семей с новорожденными детьми. Соответствующие обращения он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT .

Главным предложением стало введение дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов, который будет предоставляться помимо основных 28 дней. Такой отпуск должен помочь супруге в первый и самый ответственный период после родов, написало «АБН24».

Также политик призвал создать единую систему бесплатных государственных курсов для будущих родителей по всей стране. Как подчеркнул Михаил Ветров, сегодня многие молодые семьи сталкиваются с дефицитом достоверной информации по вопросам беременности и ухода за младенцем. Программа может охватывать весь период от беременности до достижения ребенком одного года.