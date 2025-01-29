Депутат Ветров предложил признавать детское целительство уголовным преступлением

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в беседе с RT предложил признавать уголовным преступлением лечение детских болезней заговорами, магией или народным волшебством.

Ветров утверждает, что в последние годы увеличилось количество людей, заинтересованных в мистике, оккультизме и духовных практиках. Особенно заметно выросло число предложений, связанных с детьми и их здоровьем.

«В интернете с легкостью можно найти объявления о составлении натальных карт для детей, продаже детских карт таро, рекомендации по лечению детских болезней заговорами», — отметил Ветров.

Он подчеркнул, что применение таких методов в воспитании, уходе за ребенком или лечении может представлять серьезную угрозу для здоровья и безопасности детей.