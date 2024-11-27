Депутат Ветров: детская косметика формирует у несовершеннолетних искаженное понятие о красоте

Сейчас ассортименты магазинов переполнены детской уходовой косметикой, макияжными наборами и средствами для красоты. О вреде подобных товаров рассказал депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, его слова приводит RT .

По мнению эксперта, детская косметика деструктивно влияет на неокрепшую психику несовершеннолетних. Она навязывает мальчикам и девочкам некий канон красоты и внешнего облика, развивая стремление к преждевременному взрослению.

Ветров выдвинул инициативу о запрете продажи детской косметики. Депутат направил свое предложение на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.