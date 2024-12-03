Депутат Веллер поддержал идею о переносе крупных компаний из Москвы в регионы

Перемещение офисов крупных компаний из Москвы в регионы поможет решить кадровые вопросы и стимулирует развитие инфраструктуры. Об этом заявил депутат Государственной думы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер в интервью kp.ru .

Он отметил, что при переезде государственных корпораций в регионы России высококвалифицированным специалистам не придется уезжать в столицу для продвижения по карьерной лестнице. При этом основная масса налогов крупных компаний будет поступать в субъекты, где они зарегистрированы, а не в Москву.

Это позволит создать дополнительные рабочие места с высокой заработной платой, а также решит массу других проблем периферийных территорий страны, подчеркнул парламентарий.