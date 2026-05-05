Депутат Вассерман заявил, что решение кроссворда полезнее чтения фактов в интернете

Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью ИА НСН отметил, что разгадывание кроссвордов приносит больше пользы для ума, чем простое чтение фактов в интернете.

По словам парламентария, ему особенно нравился формат кроссворда с фрагментами, как в журнале «Наука и жизнь», где вопросы представлены в виде ребусов или иллюстраций.

«Но в любом случае, любые головоломки полезнее, чем просто источники знания, не требующие обдумываний», — подчеркнул Вассерман.

При этом он признался, что, несмотря на любовь к бумажным книгам и кроссвордам, ему все чаще приходится читать с экрана.