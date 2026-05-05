Депутат Вассерман выступил против идеи с возможностью пересдачи всех предметов на ЕГЭ

В Общественной палате РФ предложили разрешить выпускникам пересдавать все предметы на ЕГЭ. Член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман высказал сомнения в целесообразности такой инициативы, сообщил «Ридус» .

Депутат опасается, что нагрузка на детей при этом увеличится, и риск сдать экзамен хуже во второй раз будет достаточно ощутим.

«Жизнь не пересдается, в жизни у нас довольно редко бывает возможность что-то легко и быстро исправить», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, расширение возможностей по пересдаче ЕГЭ несет в себе «риск получить неправильное отношение к жизни».