Депутат Вассерман: в законопроект о вывесках на русском языке добавят исключения

Законопроект о защите русского языка не предусматривает запрет на использование иностранных слов, которые органично вошли в русскую лексику. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА НСН .

По мнению парламентария, во втором чтении инициативу ждут важные уточнения.

«Во-первых, речь идет обо всех иностранных словах, не только об англицизмах. Во-вторых, только о тех, что не вошли в русский язык естественным образом», — отметил депутат.

Например, слово «shop» эквивалентно русскому «магазин», которое также заимствовано из другого языка, однако «магазин» уже стал привычным в РФ, пояснил Вассерман. Созданием соответствующих словарей займутся лингвисты.