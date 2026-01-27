Депутат Вассерман предложил сделать верные версии страниц в «Википедии»

Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман предложил создать альтернативные версии статей в «Википедии», содержащих недостоверную информацию. Об этом сообщило ИА НСН .

Парламентарий подчеркнул, что онлайн-платформы, такие как «Википедия» и YouTube, относятся к категории Web 2.0, где основную роль играют сами пользователи, наполняющие сайт контентом.

«Из-за ценности „Википедии“ полностью блокировать ресурс нежелательно. Лично я бы действовал иначе», — отметил Вассерман.

Для борьбы с неверной информацией, размещенной на платформе, Вассерман предложил следующий подход: создание национальных аналогов отдельных страниц с указанием ошибок и ложных утверждений.