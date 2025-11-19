Депутат Тумусов предложил вернуться к регулированию численности бродячих собак через отстрел

Депутат Государственной думы от Республики Саха Федот Тумусов в беседе с «Абзацем» заявил, что возврат к практике отстрела бродячих собак может быть более эффективным решением проблемы, чем стерилизация и содержание животных в приютах.

Тумусов подчеркнул, что финансовые ресурсы регионов часто недостаточны для усмирения и содержания опасных особей, из-за чего федеральные проекты по контролю за численностью бродячих собак не приносят результатов.

«Раньше, до принятия закона об отлове и стерилизации, спокойно регулировали численность собак за счет отстрелов. Потом был принят этот закон, так сказать, гуманное отношение к нашим друзьям. Но это привело к обратному эффекту», — цитирует депутата радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что каждый регион должен иметь право самостоятельно выбирать степень жесткости контроля за бродячими собаками и не зависеть от правозащитных организаций. По мнению Тумусова, финансовые затраты на содержание собак в некоторых регионах превышают расходы на школьное питание.

«Прежде всего у нас в приоритете должны быть дети и в целом наши люди. А потом уже наши друзья», — заключил депутат.