Депутат Тумусов посоветовал молодежи поставить цель прожить до 150 лет

Молодому поколению легче вести здоровый образ жизни за счет обилия специальных гаджетов. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета нижней палаты Государственной думы по охране здоровья Федор Тумусов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что сейчас можно считать калорийность рациона с помощью приложений на телефоне. Они автоматически определяют полезность блюд, что упрощает путь к правильному питанию.

По мнению депутата, молодежь должна поставить перед собой цель — прожить до 120-150 лет. Если к этому стремиться, то правильные действия выстроятся сами собой, резюмировал Тумусов.

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