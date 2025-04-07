Депутат Тумусов поддержал идею передачи контроля за тарифами на медицинские услуги ФАС

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Федот Тумусов поделился с « Ридусом » мнением о предложении Счетной палаты РФ передать контроль над формированием тарифов на медицинские услуги по ОМС Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Депутат назвал реализацию инициативы позитивным шагом.

«Потому что начнется всестороннее изучение тарифов, и мы постепенно будем двигаться к реальным тарифам в интересах медицинских учреждений», — пояснил свою позицию парламентарий.

По его словам, методика расчета тарифов должна основываться на реальных потребностях медучреждений, а не на наличии средств в бюджете. Это позволит создавать тарифы, которые будут покрывать реальные расходы больниц. Нынешняя система приводит к долгам медицинских заведений и мешает их развитию, заявил Тумусов.