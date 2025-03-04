Депутат Тумусов назвал инициативу о запрете продажи алкоголя в воскресенье хорошей идеей

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею запрета в России продажи алкоголя по воскресеньям. О плюсах инициативы парламентарий рассказал в беседе с RT.
Он отметил, что употребление алкогольной продукции перед началом рабочей недели негативно отражается на самочувствии граждан в понедельник.
«Людей, зависимых от алкоголя, надо признать больными. Их надо лечить, только лечением можно их отучить от употребления алкоголя», — считает Тумусов.
Депутат добавил, что важно просвещать население о вреде спиртных напитков в любых количествах.
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