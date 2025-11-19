Депутат Цивилев призвал Роспотребнадзор проверить продажи электротранспорта на маркетплейсах

Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой инициировать массовые проверки продавцов на маркетплейсах. Парламентарий считает, что некоторые ритейлеры вводят потребителей в заблуждение, продавая под видом электровелосипедов транспортные средства с мощностью и скоростью, которые соответствуют мопедам и мотоциклам. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Цивилев отметил, что настоящий электровелосипед, согласно ПДД, должен иметь электродвигатель мощностью 250 ватт, который автоматически отключается при достижении скорости 25 километров в час. Все остальные устройства подпадают под определение мопеда или мотоцикла и подлежат обязательной регистрации, а водитель должен иметь соответствующие права.

«Из-за недобросовестных продавцов покупатели, в том числе несовершеннолетние, приобретают их и выезжают на улицы, не подозревая, что фактически управляют транспортным средством, требующим наличия прав. Подобные действия создают реальную угрозу безопасности дорожного движения», — цитирует депутата радио Sputnik.

Член Общественной палаты России Александр Холодов считает, что проблема заключается в том, что продавцы не указывают полную информацию о характеристиках транспортных средств. Он предлагает упростить классификацию электротранспорта и считать мопедом любое транспортное средство с двигателем, независимо от его мощности.