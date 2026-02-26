Депутат Тортев назвал главным изменением в законодательстве с 1 марта перенос срока оплаты коммунальных услуг

В России с 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в законодательстве, которые затронут всех граждан. По словам члена Экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, одно из главных изменений — это перенос срока оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщило радио Sputnik .

«Теперь платить за квартиру, свет, воду и отопление нужно до 15 числа каждого месяца, а не до 10. Правда, одновременно сдвинется и дата получения квитанций. Управляющие компании и ТСЖ будут направлять их до пятого числа», — пояснил Тортев.

Также с марта вводится защита граждан от автоматического списания средств на онлайн-сервисах, включая маркетплейсы и различные приложения с платной подпиской. Если ранее сервисы могли продолжать списания даже при удалении карты из личного кабинета, то теперь потребители получат право жаловаться в Роспотребнадзор и взыскивать суммы списаний и штрафы.

Изменения затронут и внешний облик городов. Владельцы магазинов и кафе должны будут указывать текст на иностранных языках на вывесках, если он идентичен по смыслу и оформлению русскому варианту. Исключения составляют зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования компаний. Закон также коснется и строящегося жилья — названия жилых комплексов должны будут писаться исключительно кириллицей.