Российское общество переживает настоящий бум интереса к национальной культуре, который проявляется в тяге к фольклорной музыке, традиционной стилистике и народным костюмам. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам депутата, современная молодежь стремится глубже познать корни своей нации, восстановить утраченные культурные связи и продемонстрировать принадлежность к русскому народу.

«Можно сказать, что это происходит и в качестве ответа на давление на Россию извне. Западные противники никогда не скрывали, что хотели бы не только отнять у нас землю, но и присвоить достижения культуры, науки, стереть из мировой истории», — отметил парламентарий.

Как пояснил Толмачев, интерес к культуре становится символом сопротивления внешнему давлению и отказа потерять национальную идентичность.