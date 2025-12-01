Депутат Толмачев призвал усилить общественный контроль за «сложными» подростками

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев прокомментировал RT предложение о введении процедуры принудительной эмансипации для подростков, совершающих насильственные преступления.

По словам депутата, в 2025 году более 14 тысяч подростков совершили уголовные преступления.

«Детей, которые не достигли к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности, стало больше, как и тех, кто нарушает закон в составе организованной группы или преступного сообщества», — отметил парламентарий.

Толмачев подчеркнул, что многие несовершеннолетние осознают свои права и пользуются безнаказанностью. Депутат также обратил внимание на то, что подростки воспринимают свои действия не как преступление, а как контент.

«Для них чужая кровь, слезы и синяки — только изображение на экране телефона», — пояснил Толмачев.

Он предложил усилить общественный контроль и помощь органам опеки в выявлении неблагополучных семей. Кроме того, депутат считает необходимым проводить профилактическую работу с подростками, которым не хватает внимания родителей.

«Надо доносить до каждого „сложного“ подростка, что за преступлением неминуемо следует наказание», — заключил парламентарий.