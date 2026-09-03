Депутат Толмачев порекомендовал включать в договор аренды пункт о проблемных соседях

Арендаторам стоит заранее поговорить с жильцами дома и включить в договор условие об уведомлении о проблемных соседях, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Прямой обязанности предупреждать об этом у собственников жилья пока нет, сообщает «Абзац» .

Толмачев пояснил, что в договор аренды можно внести пункт, обязывающий владельца сообщать о систематических нарушениях закона со стороны соседей. Речь идет не только о шуме и конфликтах, но и о нарушении санитарных норм, квартирах-свалках и несанкционированных приютах для животных.

Депутат отметил, что понятие проблемных соседей субъективно. Поэтому до подписания договора будущему жильцу стоит лично узнать у соседей об обстановке в подъезде и доме.

По словам Толмачева, такая проверка поможет избежать поспешного переезда и поиска нового жилья. Он допустил, что власти могут законодательно обязать арендодателей предупреждать о сложных соседях, если проблема станет массовой.