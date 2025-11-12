Депутат Толмачев отметил, что квартиры без отделки могут стать массовым решением жилищного вопроса

Интерес россиян к покупке квартир в новостройках без отделки растет. В ближайшие годы такой способ решения жилищного вопроса может стать массовым. Основная причина — рост цен на жилье. Многие покупатели стремятся сэкономить, и разница в стоимости квартир с чистовым ремонтом и без него доходит до 30%. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он отметил, что за год цены на новостройки в густонаселенных регионах, таких как Москва и Подмосковье, выросли на 7–12%. Это сотни тысяч рублей в «живом» выражении.

Толмачев подчеркнул, что на рынке все еще много покупателей, которые предпочитают заезжать в жилье с чистовой отделкой. Однако вкусы, возможности и потребности у всех разные. Кто-то хочет сделать ремонт своей мечты, а кто-то ищет готовые решения для сдачи.

«Многое зависит от класса жилья: чем он выше, тем дороже будет и внутренняя отделка от застройщика. Разница в ценах на «готовые» квартиры и жилье без отделки доходит до 30%», — продолжает депутат.

При этом парламентарий отметил, что цены на стройматериалы выросли для всех — как для застройщиков, так и для жильцов. Для первых ремонт обходится дешевле, поскольку они закупают материалы оптом и нанимают работников для отделки сразу всех предназначенных под нее квартир. В итоге удельная стоимость ремонта одного квадратного метра для застройщика оказывается ниже.