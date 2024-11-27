Депутат Толмачев назвал безответственность людей целью закона о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

Закон о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных должен быть применен к людям, которые забыли об ответственности. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Теперь людям с животными может грозить либо предупреждение, либо штраф до трех тысяч рублей.

«В последние месяцы все чаще слышим о нападениях собак на людей. Немало и историй, когда человек остается жив, но серьезно ранен», — рассказал парламентарий.

Он пояснил, что не только бродячие собаки представляют опасность прохожим, но и те, которые бесконтрольно гуляют по улице без хозяев.