Депутат Ткачев поддержал разработку списка запрещенных ПО

Идея составления перечня зарубежного программного обеспечения, подлежащего ограничению, получила одобрение главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Депутат выразил поддержку инициативам президента России Владимира Путина, называя их своевременными и обоснованными.

«Когда была встреча с Владимиром Владимировичем, один из руководителей сказал, что им довольно тяжело конкурировать с западниками, потому что все-таки некоторые компании, я имею в виду — коммерческого сектора, привыкли к западному ПО», — отметил парламентарий.

По его словам, Путин делал акцент на необходимости регулирования использования зарубежных IT-продуктов, таких как сервисы видеосвязи, системы корпоративного планирования и прочие приложения, активно применяемые сегодня в коммерческой деятельности.