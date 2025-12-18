Депутат Ткачев поддержал инициативу по созданию базы номеров мобильных устройств

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев положительно оценил инициативу Министерства цифрового развития, согласно которой планируется создание базы уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Запуск этой системы ожидается в 2026 году, написала «Москва 24» .

Парламентарий пояснил, что каждому мобильному устройству автоматически присваивается индивидуальный код, позволяющий отслеживать местоположение аппарата в случае потери или хищения. Данный механизм также доступен правоохранительным органам, однако работает только при включенном устройстве.

Ткачев подчеркнул, что уникальные номера устройств фиксируются операторами мобильной связи при пользовании сетью, позволяя установить связь конкретного устройства с активированной SIM-картой. Такая практика крайне важна для борьбы с беспилотниками, использующими российские SIM-карты, зарегистрированные анонимно или незаконно вывезенные за пределы страны.