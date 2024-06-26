Депутат Ткачев: купленный за границей смартфон без RuStore не отберут на въезде в РФ

В России предложили ввести запрет на ограничение установки RuStore и российских приложений на гаджеты. При этом купленное за границей устройство без RuStore не будут изымать на въезде в РФ, сообщил депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с «Москвой 24».

По его словам, пользователи не должны нести потери. В целом новый законопроект — это первый шаг к тому, чтобы уйти от дискриминации российских пользователей техники Apple.

Сейчас россияне даже не могут полноценно оплачивать услуги в приложениях, если iPhone зарегистрирован в РФ. Поэтому важно показать, что признак дискриминации по географической принадлежности не должен существовать на территории страны, отметил Ткачев.