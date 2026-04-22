Депутат Тарбаев объяснил, что на таможне нужно декларировать наличные на сумму от 10 тысяч долларов

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru рассказал, какие личные вещи нужно декларировать на таможне.

По его словам, при выезде из страны необходимо декларировать наличные средства на сумму от 10 тысяч долларов (около 753 тысяч рублей). Если сумма превышает 100 тысяч долларов (порядка 7,5 миллиона рублей), потребуются документы, подтверждающие законное происхождение средств. Также обязательному декларированию подлежат векселя, банковские чеки и ценные бумаги.

«Денежные средства в безналичной форме, доступ к которым осуществляется через банковские карты или электронные кошельки, декларировать не нужно», — отметил Тарбаев.

Декларированию подлежат и личные вещи общей стоимостью от одного миллиона рублей. В этот перечень входят редкие растения и животные, минералы, драгоценные металлы, государственные награды, оружие и сильнодействующие лекарственные препараты.