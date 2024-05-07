Депутат Тарбаев: детский туризм необходимо включить в категорию соцтуризма | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:25 Депутат Тарбаев: детский туризм необходимо включить в категорию соцтуризма

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Социальный туризм должен стать для государства приоритетным, в его категорию необходимо также включить и детский туризм. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, сейчас готовится новый законопроект, который будет закреплять за государством определенную социальную ответственность. Сегодня фонд детского туризма нуждается в капитальном ремонте и «переосмыслении».

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Отмечается, что в 2024 году спрос на детский пляжный отдых в России снизился из-за повышения стоимости путевок в лагеря.