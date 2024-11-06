Депутат Свищев указал на эффективность идеи об увеличении штрафов за шумные авто

В России предложили увеличить штрафы за шумные автомобили с 500 рублей до 20 тысяч рублей. В беседе с « Постньюс » инициативу прокомментировал депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, реализация данной идеи станет для водителей мотивацией демонтировать сторонние приспособления с машины, а также привести транспорт в надлежащее состояние.

Депутат напомнил, что подобные устройства отличаются высокой стоимостью. Зачастую их приобретают представители «золотой молодежи». Именно поэтому увеличение штрафов — единственный способ борьбы с проблемой, добавил парламентарий. На его взгляд, многократные нарушения болезненно скажутся на бюджете таких автомобилистов.