Депутат Свищев: часть дохода с продажи энергетиков следует инвестировать в развитие массового спорта

В России внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям. Часть прибыли от их продажи необходимо направлять на развитие массового спорта, посчитал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщил портал «Государственные новости».

По словам депутата, энергетики пока что все равно остаются на полках магазинов, довольно большое количество людей продолжают их покупать.

Отмечается, что Свищев направил запросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в России.