Депутат Свищев: часть дохода с продажи энергетиков следует инвестировать в развитие массового спорта

В России внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям. Часть прибыли от их продажи необходимо направлять на развитие массового спорта, посчитал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщил портал «Государственные новости».
По словам депутата, энергетики пока что все равно остаются на полках магазинов, довольно большое количество людей продолжают их покупать.
Отмечается, что Свищев направилзапросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в России.