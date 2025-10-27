Депутат Свинцов указал на проблему отсутствия механизма подтверждения взлома личного аккаунта

Зампредседателя комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил обеспокоенность отсутствием действенного способа доказательства факта взлома персонального профиля пользователей. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат обратил внимание на позицию Роскомнадзора, заявляющего о необходимости документирования случаев несанкционированного доступа к аккаунтам.

«Я не понимаю, как можно это доказать. Где эти эксперты, которые могут сказать, что с трех часов ночи этот аккаунт принадлежал уже мошенникам?» — заявил парламентарий.

Единственное возможное решение, по мнению Свинцова, состоит в усилении требований к цифровым сервисам, обязывающих регистрировать личные страницы.