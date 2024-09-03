Депутат Свинцов рассказал, что спутниковый интернет будет покрывать 80% территории России

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что спутниковый интернет будет покрывать 80% территории России.

Ранее СМИ писали, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен для россиян с 2027 года.

«Экономически выгоднее нам иметь свою собственную группировку, которая будет покрывать 80% нашей территории качественным спутниковым интернетом», — пояснил парламентарий.

Сейчас главной задачей является запуск массового производства спутников, чтобы снизить стоимость интернета, добавил он.