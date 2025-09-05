Депутат Свинцов рассказал, что на отработку системы запретов спам-звонков уйдут два-три месяца

С 1 сентября у россиян появилась возможность полностью отказаться от рекламных обзвонов, из-за чего операторы связи начали блокировать все входящие звонки от юридических лиц. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В связи с установкой ограничений представители банков, сервисов бронирования, застройщиков и медицинских центров не могут дозвониться до клиентов.

«Граждане повлиять на это не могут. Если они сами приняли решение отказаться от спам-звонков, то должны понимать, если речь идет о подрядчиках, то там всегда есть мобильные приложения. Все общение нужно переводить туда», — отметил депутат.

По его словам, на адаптацию к новой системе понадобятся два-три месяца. За этот период компании и операторы успеют подписать необходимые соглашения, присвоить номера соответствующим меткам, и коммуникация с клиентами нормализуется.