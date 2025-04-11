Депутат Свинцов призвал школы проводить регулярные психологические тестирования

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, выступая в пресс-центре ИА НСН , настоятельно рекомендовал родителям подростков оперативно реагировать на любые признаки тревоги у детей.

Кроме того, депутат призвал организовать проведение регулярных психологических тестов в образовательных учреждениях.

«Это будет более системно давать информацию государству, что происходит в молодежной среде», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что взрослые обязаны внимательно отслеживать интересы своих детей. Если ребенок становится замкнутым или испытывает дискомфорт в коллективе, он должен чувствовать поддержку семьи. Иначе это может привести к нервным расстройствам, проблемам в поведении и учебе, предупредил Свинцов.