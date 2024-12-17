Депутат Свинцов предложил ввести запрет на дарение алкогольной продукции в России

Депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести в России запрет на дарение алкогольной продукции. Об этом написал Life .

В законопроекте прописаны штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Так, для физических лиц он составит пять тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей. Депутат уточнил, что инициатива направлена на поддержку здорового образа жизни.

Вместо алкоголя предлагается дарить подарки, которые несут пользу, например, абонемент в спортзал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино и так далее.

Проект закона разработали в рамках государственной политики по борьбе с алкоголизмом.