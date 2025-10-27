Депутат Свинцов предложил узаконить имущественное право на аккаунты в соцсетях

Зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, выступая в пресс-центре ИА НСН , предложил ввести процедуру официальной регистрации персональных страниц в социальных сетях.

Депутат напомнил, что впервые подобная инициатива прозвучала примерно 10 лет назад.

«Это можно было бы сделать сначала в добровольном порядке, а потом уже — в обязательном. К моей инициативе отнеслись несерьезно», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, сегодня ситуация изменилась: многие блогеры пользуются огромным доверием аудитории и обладают значительным влиянием, сопоставимым с крупными средствами массовой информации. В этой связи Свинцов указал на необходимость легализации статуса аккаунтов.