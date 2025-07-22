Депутат Свинцов предложил предустанавливать на смартфоны приложения для знакомств
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил предустанавливать на смартфоны, продающиеся в России, отечественные приложения для знакомств. Об этом сообщил «Абзац».
По словам депутата, такая программа должна быть синхронизирована с «Госуслугами», чтобы исключить наличие фейковых профилей.
«Чтобы не получилось так, что это приложение — завуалированное сутенерство, чтобы это все было под надзором Роскомнадзора и Минцифры», — пояснил парламентарий.
Верифицированное приложение для знакомств, добавил Свинцов, поможет одиноким людям решиться на знакомство и построение семьи.