Депутат Свинцов предложил предустанавливать на смартфоны приложения для знакомств

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил предустанавливать на смартфоны, продающиеся в России, отечественные приложения для знакомств. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам депутата, такая программа должна быть синхронизирована с «Госуслугами», чтобы исключить наличие фейковых профилей.

«Чтобы не получилось так, что это приложение — завуалированное сутенерство, чтобы это все было под надзором Роскомнадзора и Минцифры», — пояснил парламентарий.

Верифицированное приложение для знакомств, добавил Свинцов, поможет одиноким людям решиться на знакомство и построение семьи.