Депутат Свинцов поддержал идею о введении специальной алиментной карты

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в интервью Life.ru поддержал идею введения специальной алиментной карты, с которой нельзя будет снимать наличные.

Средства с такой карты можно будет потратить только на товары и услуги, а плательщик алиментов будет получать ежемесячный отчет о расходах.

Свинцов подчеркнул, что карта должна быть обязательной для получения алиментов, чтобы исключить возможность злоупотреблений и конфликтов между родителями. Он также выступил против бартерных схем и зачетов вместо денежных выплат, считая, что такие подходы создадут дополнительные проблемы и споры.