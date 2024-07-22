Депутат Стенякина заявила о необходимости введения обязательного ГОСТа для всех квестов

В России необходимо ввести обязательный ГОСТ, регулирующий работу всех квестов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с «Москвой 24».

По словам депутата, сейчас в стране действует только стандарт для игр с участием детей. Этот ГОСТ запрещает заковывать, связывать и привязывать участников. Кроме того, не разрешается использовать открытый огонь, горючие, химические вещества и любые виды оружия. Такой же стандарт нужно предусмотреть и для квестов для взрослых.

Отмечается, что ранее во время пожара на квесте в Махачкале погибли две девушки.