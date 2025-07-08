Депутат Стенякина раскритиковала идею налога на тунеядство

Депутат Государственной думы Екатерина Стенякина, которая входит в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью радио Sputnik высказалась против введения налога на тунеядство.

По ее мнению, государству нужно сосредоточиться не на карательных механизмах, а на создании новых возможностей для граждан. Парламентарий подчеркнула, что необходимо развивать механизмы, которые помогут людям найти работу и начать свою карьеру.

«Мы предусмотрели форму самозанятых. Много разговоров ведется о законодательстве в сфере платформенной занятости для того, чтобы также обелить эту систему занятости граждан. Но некоторые предлагают вводить и карательные меры. Но они здесь неэффективны. Возможные схемы вовлечения в работу, создание условий для получения новой профессии, возможность человеку подсказать, где бы ему было удобно и хорошо развивать свою карьеру и подобрать новое место работы — вот эти механизмы государству надо развивать», — объяснила Стенякина.

Напомним, что налог на тунеядство предполагает, что все трудоспособные граждане, не имеющие официального трудоустройства, должны будут выплачивать определенную сумму в бюджет страны.