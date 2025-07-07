Депутат Стенякина объяснила нововведения в ТК РФ защитой прав работников

Изменения, которые планируется внести в Трудовой кодекс РФ, станут важным шагом к урегулированию взаимоотношений между работодателями и сотрудниками. Такое мнение озвучила депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с телеканалом «Звезда» .

Планируется, что нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года и затронут систему премирования. Согласно поправкам, работодатели не смогут снижать размер премии более чем на 20% от месячного заработка сотрудника.

«Переведу это на русский язык. Некоторые работодатели платят гарантированную зарплату — 20% от заработка, остальные 80% — это уже премии. Работодатель может заплатить всю премию, может заплатить какую-то ее часть. По Трудовому кодексу у нас запрещено штрафовать сотрудников, а что касается премии, здесь уже все идет на усмотрение работодателя», — пояснила Стенякина.

Депутат уверена, что после принятия поправок в ТК РФ работодатели больше не смогут произвольно манипулировать размером премий, а права работников будут лучше защищены.