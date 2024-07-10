Депутат Спиридонов призвал удалить из «Яндекс Музыки» песни поддерживающих ВСУ исполнителей
Депутат Госдумы Александр Спиридонов направил обращение на имя генерального директора «Яндекс Музыки». Об этом сообщил RT.
Парламентарий отметил, что на платформе размещены материалы исполнителей, выражающих поддержку Вооруженным силам Украины. Так, речь идет об артистках, дискредитирующих ВС РФ.
Спиридонов призвал удалить соответствующие аудиозаписи и подкасты из «Яндекс Музыки».
Школу №2 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Дети из Сергиево-Посадского семейного центра побывали на экскурсии в Лавре
На борту самолета, разбившегося в Татарстане, были члены одной семьи
Лазареву заочно арестовали в Москве
Воспитанники центра «Лобненский» присоединились к акции «Дети — детям»
Активисты «Молодой Гвардии» из Лобни отправились на две недели в Мариуполь
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте