Депутат Соболев пообещал наказать банк, который списал все деньги у участника СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что российский банк списал все деньги с зарплатной карты участника СВО в счет задолженности. По словам парламентария, это противоречит закону. На ситуацию отреагировал член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, об этом сообщил News.ru .

Речь идет о средствах, которые боец Вооруженных сил России получал за участие в спецоперации. Парламентарий назвал действия финансового учреждения вопиющим нарушением.

«Пусть этот боец или его жена напишут обращение в Госдуму, желательно на имя какого-то депутата, чтобы было непосредственное общение», — отметил депутат.

Соболев заявил, что соответствующий вопрос будет решен. Кроме того, он пообещал наказать банк, который списал деньги военного.