Депутат Слуцкий рассказал, что в Госдуму внесут проект об удвоении штрафа для дорожников за плохой ремонт

В России планируют в два раза увеличить штрафы за плохо отремонтированные дороги. Законопроект, который предполагает увеличение максимальных штрафов для дорожных служб до одного миллиона рублей, рассмотрят 16 июля. Инициатива исходит от ЛДПР. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам депутата Леонида Слуцкого, дорожные службы должны нести ответственность за свою работу. Особенно в случае, если из-за неудовлетворительного состояния покрытия случилась авария или люди получили травмы.

«Недопустима ситуация, когда подрядчики ремонтируют и исчезают, освоив деньги. Нужны повышенные гарантии безопасности дорог», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что вопросы увеличения штрафов не обсуждали уже семь лет.