Депутат Слуцкий призвал будущих дипломатов перенимать уникальный опыт посла России в КНДР Мацегоры
В Москве простились с легендарным дипломатом Александром Мацегорой, чей вклад в укрепление связей между Россией и Северной Кореей сложно переоценить. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с сайтом телеканала «Звезда» отметил уникальность Мацегоры как профессионала и друга, подчеркнув его важную роль в укреплении российско-корейских отношений.
По словам парламентария, наследие Мацегоры останется незаменимым ориентиром для будущих поколений дипломатов. Он указал на необходимость сохранять память о таком специалисте и рекомендовал будущим работникам направления опираться именно на богатый опыт ушедшего коллеги.
Руководство КНДР также высоко оценило заслуги Мацегоры, выразив глубокие личные соболезнования семье и коллегам российского посланника.