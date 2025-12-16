В Москве простились с легендарным дипломатом Александром Мацегорой, чей вклад в укрепление связей между Россией и Северной Кореей сложно переоценить. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с сайтом телеканала «Звезда» отметил уникальность Мацегоры как профессионала и друга, подчеркнув его важную роль в укреплении российско-корейских отношений.