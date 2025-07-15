Депутат Скрозникова заявила, что сокращение обучения не даст результатов в вопросе демографии

Член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анна Скрозникова выразила мнение, что предложение Общественной палаты о сокращении школьного обучения до 10 лет не поможет справиться с демографическими вызовами. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Вместо того чтобы развивать человека, мы торопим его повзрослеть, а потом удивляемся, почему он не готов к жизни, семье и работе», — заявила депутат.
По ее словам, реализация инициативы не окажет эффективности в вопросе демографии. Стимулировать рождаемость могут меры поддержки молодых семей, предоставление жилья и трудоустройство с достойной оплатой, подчеркнула парламентарий.
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