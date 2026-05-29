Депутат Скрозникова объяснила, какие категории семей могут отправить ребенка в лагерь бесплатно

В преддверии сезона детского летнего отдыха в Госдуме разъяснили, какие категории семей имеют право отправить ребенка в лагерь бесплатно или с серьезной скидкой. Член комитета Государственной Думы по просвещению Анна Скрозникова отметила, что полностью за счет бюджета отдыхают дети из льготных категорий, такие как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им положена бесплатная путевка и оплата проезда туда и обратно, написал Life.ru .

В каждом регионе существуют свои перечни льготных категорий, в которые обычно входят:

- Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

- Дети из многодетных и малообеспеченных семей;

- Дети участников специальной военной операции;

- Дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, Скрозникова добавила, что в некоторых регионах предусмотрен частичный возврат средств за путевку, которую оплатили родители. Это касается семей, имеющих льготы, а также малообеспеченных семей, добавило URA.RU.

Для получения бесплатной путевки родителям необходимо собрать соответствующие документы и обратиться в местные органы социальной защиты или воспользоваться порталом госуслуг. Важно помнить, что списки на получение льготных путевок формируются заранее, поэтому не стоит затягивать с подачей заявления.