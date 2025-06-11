Депутат Скляр посоветовал российским брендам одежды создавать уникальный «русский стиль»

Российские бренды должны ориентироваться на внутренний рынок и создать уникальный «русский стиль», считает депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле Геннадий Скляр. Он прокомментировал идею расширить размерную сетку отечественных брендов в беседе с Life.ru .

По мнению парламентария, российские производители должны учитывать потребности российских потребителей. Он подчеркнул, что фигуры женщин в разных странах имеют свои особенности.

«Я думаю, что мы должны дать какой-то импульс нашим производителям, чтобы они учитывали все потребности российского потребителя — наших русских женщин, расширив линейку одежды с 50 размера. Это не такой большой размер, чтобы его не было», — заявил Скляр.

С другой стороны, стилист Влад Лисовец считает, что обязать производителей выпускать одежду plus size будет нецелесообразно. Он отметил, что это может привести к убыткам для бизнеса.

Лисовец пояснил, что выпуск дополнительной размерной линейки будет дорогим и нецелесообразным, так как такую одежду будут покупать редко. Модели, которые делаются на худых женщин, нет смысла увеличивать в размере, потому что это будет смотреться странно. Поэтому, по мнению модного эксперта, не стоит обязывать производителей выпускать дополнительный размер.